Учені запропонували лікувати шизофренію фізкультурою

Дослідники з Манчестерського університету з'ясували, що аеробні вправи можуть значно полегшити симптоми шизофренії і поліпшити стан пацієнтів. Стаття вчених опублікована в журналі Schizophrenia Bulletin.

Автори роботи об'єднали дані 10 незалежних клінічних досліджень, в яких взяли участь загалом 385 осіб, що страждають шизофренією. Фахівці виявили, що аеробні тренування — фізичні вправи низької інтенсивності — роблять благотворний вплив на функції мозку, якщо їх проводити протягом 12 тижнів.

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Вчені відзначають, що когнітивні здібності більш інтенсивно поліпшуються у пацієнтів, які поєднують ліки з заняттями на бігових доріжках і велотренажерах, ніж у тих, хто отримує тільки препарати. За словами дослідників, вправи, якщо до них вдатися на самих ранніх стадіях розвитку хвороби, можуть знизити ймовірність тривалої непрацездатності, а також сприяти функціональному відновленню пацієнтів, покращуючи їх пам'ять і увагу.

Читайте такожЧи успадковуються психічні хворобиПри аеробних тренуваннях для підтримки м'язової рухової діяльності як джерело енергії використовується кисень. При анаеробних вправах енергія виробляється за рахунок швидкого хімічного розпаду органічних речовин без участі кисню.