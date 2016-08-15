Середземноморська дієта поліпшує роботу мозку - вчені

Нещодавно вчені довели, що вона покращує показники роботи мозку, якщо справа стосується пам'яті, мовних навичок і уваги, пише Meddaily.ru з посиланням на The Pulse Headlines. Також дієті під силу зменшити вплив хвороби Альцгеймера. Отже, на руках вчених були дані інших досліджень. Ті показували, як середземноморська дієта з часом призводить до когнітивних змін. І аналіз виявив однозначний позитивний ефект дієти.

Читайте такожРаслинна олія - надійний спосіб уникнення передчасної смертіСистема харчування впливала на довгострокову і робочу пам'ять. Також поліпшувалися показники виконавчих функцій, візуальних структур і розпізнавання. Секрет в тому, що в дієту входять поживні продукти. Вони дозволяють впоратися з дисбалансом в мінеральних речовинах і вітамінах, а також зменшують гостроту запальної відповіді. А ще поліпшується ліпідний профіль і знижується вага.

Читайте такожВчені: причина переїдання і ожиріння - мозкові аномалії Що важливо, дієта працювала у будь-якому куточку світу. Головне, щоб людина споживала багато овочів, а ось кількість білкових продуктів і молочних була обмеженою. Основне джерело жирів при цьому - оливкова олія. Різні трави та спеції допомагають поліпшити смак страв замість солі. Згідно зі статистикою, Середземноморську дієту призначають найчастіше. Її вже пов'язували зі зниженим ризиком хвороби серця, раку, хвороби Паркінсона, низьким холестерином.