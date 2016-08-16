Дослідження показало: автомобілісти важать більше, ніж велосипедисти

Люди, для яких основним видом транспорту є автомобіль, у середньому важать на 4 кілограми більше за тих, хто їздить на велосипеді. Це показало дослідження, проведене в Королівському коледжі Лондона. Вчені опитали 11000 жителів семи європейських міст, передає The Times of India.

Читайте такожВелоспорт значно знижує ризик розвитку діабету - дослідженняУчасники розповідали, якими видами транспорту вони користуються. Також добровольців запитували, скільки тривають поїздки. Ще дослідники дізнавалися вагу і ріст учасників і з'ясовували, як добровольці ставилися до ходьби і їзди на велосипеді. Дослідження показало: велосипедисти були стрункішими за учасників, які їздили на машині.

Читайте такожВчені довели, що норми фізичних навантажень ВООЗ занижені в 5-7 разівФахівці поки що не впевнені в існування причинно-наслідкового зв'язку. Щоб дізнатися більше, необхідні подальші дослідження. До речі, за даними вчених з Університету Південної Данії, їзда на велосипеді знижує ризик цукрового діабету 2-го типу.