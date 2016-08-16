Липень-2016 став найспекотнішим місяцем за останні 136 років

За даними NASA, липень-2016 став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію метеорологічних спостережень, тобто за останні 136 років.

Про це повідомив журналістам головний кліматолог NASA Гевін Шмідт, передає Російська служба ВВС.

Аерокосмічне агентство США підрахувало, що середня температура в липні цього року була на 0,84 градуса за Цельсієм вищою, ніж середня за 1950-1980-ті роки і на 0,18 градуса вищою попередніх рекордних місяців - липня 2011 року та липня 2015. У ці два місяці глобальна температура була майже однаковою.

Читайте такожСпека шкодить організму людини: знижується працездатність, загострюються хронічні хворобиУ п'ятірку рекордно спекотних місяців, за даними NASA, входять також липень 2009-го і серпень 2014 року - тобто, рекорди в останні роки постійно ставляться. При цьому тільки липень 2015 року припав на період Ель Ніньо - природного потепління ділянок Тихого океану, яке відбувається раз на кілька років і істотно впливає на клімат Землі.