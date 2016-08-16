Учені спростували чергову "теорію змови" щодо контролю над чисельністю населення

Експерти в галузі хімії атмосфери спростували існування хіміотрас — слідів отруйних речовин, що навмисно розпорошуються за допомогою літаків. Дослідники Каліфорнійського університету в Ірвіні та Інституту Карнегі в США опитали понад 70 вчених, щоб дізнатися їх думку про одну з теорій змови. Стаття опублікована в журналі Environmental Research Letters.

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Автори роботи перевірили, чи існує консенсус серед вчених щодо питання існування хіміотрас. Багато конспірологів (прихильників теорії змови) вірять, що уряд таємно розпорошує хімікати для контролю чисельності населення, випробування зброї масового ураження або пом'якшення наслідків зміни клімату. Згідно з міською легендою, хіміотраса нагадує звичайний інверсійний слід, однак не зникає через кілька хвилин, а перетворюється в перисті хмари. Після прольотів літака в ґрунті нібито виявляються підвищені концентрації солей барію і алюмінію, а також інших речовин.

Читайте такожЧоловіче населення Європи перевищило жіноче вперше за 250 роківЗ 70 опитаних вчених 69 повідомили про те, що їм не траплялися докази існування хіміотрас. За словами респондентів, причиною того, що інверсійні сліди довго залишаються стійкими, може бути глобальне потепління, а також висота авіаційних маршрутів, де існують сприятливі для цього атмосферні умови. Виявлення токсичних речовин у ґрунті, на думку експертів, можна пояснити забрудненням проб через використання банок з металевими кришками, які часто застосовуються конспірологами для збору зразків.

Теорія змови — сукупність гіпотез, які намагаються пояснити суспільно значущі події та явища наявністю певної змови групи осіб, що мають контроль над світом.