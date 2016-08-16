Учені перемогли діабет 2-го типу за допомогою тренувань і спеціального екстракту

Учені з Нової Зеландії вважають, що досягли справжнього прориву в лікуванні людей з діабетом 2-го типу. Секрет лікування в тренуваннях і особливій сполуці, пише Xinhua. Відомо, що тренування покращують стан людей з діабетом. Але з якихось причин ефекти тренувань сильно різняться. Однак тепер вчені придумали, як завжди добиватися позитивного результату.

Вони представили новий кератиновий екстракт, який здатний посилити позитивний вплив тренувань. Екстракт вже протестували. В результаті один пацієнт краще спав, а коли було потрібно, добре концентрувався. У іншого пацієнта сильно знизився цукор. Взагалі у 4 з 8 добровольців цукор знизився до такої позначки, що лікарі були готові зняти діагноз.

Читайте такожВчені проводять дослідження з ефективності перорального інсулінуСуть в унікальному складі екстракту, з точки зору амінокислот і мінеральних речовин. Екстракт захищає тканини тіла за рахунок антиоксидантної дії. До речі, екстракт може стати зручною альтернативою стандартної терапії, особливо якщо вона не дуже ефективно працює.