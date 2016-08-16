Хворобу Паркінсона можна визначити за ходою людини - вчені

Хвороба Паркінсона - хронічне прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке супроводжується порушенням ходи. Вона стає "човгаючою", змінюється швидкість ходьби. Вчені з Тель-Авівського університету встановили: до цих порушень має стосунок префронтальна кора. Ця зона мозку пов'язана з плануванням і пам'яттю, пише meddaily.ru з посиланням на UPI.com.

У дослідженні взяли участь люди з хворобою Паркінсона. Їх просили просто пройтися або в процесі ходьби вирішувати різні завдання, наприклад, називати фрукти або віднімати. Добровольцям виявилося складніше ходити, коли вони вирішували завдання. На думку вчених, це говорить про те, що когнітивні ресурси пов'язані з порушеннями ходи.

Читайте такожЧерепно-мозкові травми підвищують ризик хвороби ПаркінсонаСканування мозку пацієнтів з хворобою Паркінсона показало: префронтальна кора у них була активна навіть тоді, коли вони просто уявляли, що ходять. За словами дослідників, гіперактивація префронтальної кори заважає людям, що страждають від хвороби Паркінсона, вирішувати інші складні завдання. Це може підвищити ризик падіння.