Прийом парацетамолу під час вагітності впливає на розвиток гіперактивності у дитини

В JAMA Pediatrics опубліковані результати дослідження, які продемонстрували, що пренатальний вплив парацетамолу збільшує ймовірність розвитку поведінкових розладів у дітей.

Читайте такожПсихологи назвали головну причину агресивності дітейАвтори роботи зібрали і проаналізували дані багаторічного дослідження дітей і батьків (ALSPAC). Були вивчені дані 7796 матерів та дітей. Учасникам дослідження було запропоновано відповісти на питання про застосування парацетамолу під час вагітності (на 18 і 32 тижні) і через 61 місяць після народження дитини.

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Згідно з отриманими даними, на 18 і 32 тижні вагітності парацетамол в середньому брали 50% майбутніх матерів. Автори дослідження визначили, що використання парацетамолу значно підвищував ризик розвитку поведінкових розладів (коефіцієнт ризику 1,42) і симптомів гіперактивності (коефіцієнт ризику 1,31).

Вчені підкреслюють, що в рамках дослідження не були отримані докази того, що прийом препарату під час годування груддю якось впливає на розвиток дитини.

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Раніше були також представлені дані про підвищений ризик розвитку астми у дітей, чиї матері під час вагітності приймали парацетамол. Вчені простежили, що в разі прийому вагітною жінкою парацетамолу астма найчастіше розвивається у дітей у віці трьох років. При цьому, якщо під час вагітності парацетамол призначався більше одного разу, ризик астми у дитини підвищується.