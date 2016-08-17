У Бразилії захворюваність і смертність через лихоманку Денге зросли втричі



В даний час в Парані, одному з південних штатів Бразилії, фіксується підвищення в три рази показників захворюваності та смертності від лихоманки Денге, пише European Pharmaceutical Review.. В минулому році було зареєстровано понад 55 тис. випадків інфікування. В рамках програми імунізації планується провести вакцинацію все жителів у віці 15-27 років (28 муніципалітетах) і громадян 9-44 років (у двох муніципалітетах).

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Компанія Sanofi направила 500 тис. доз вакцини для профілактики лихоманки денге в Парану. Вакцина Денгваксіа (Dengvaxia) буде використана в рамках широкомасштабної програми імунізації.

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Денгваксіа стала першою в світі схваленю вакциною проти лихоманки денге. Вона була зареєстрована в ряді країн в 2015 році. Компанія Sanofi витратила на розробку препарату 20 років і більше 1,3 млрд євро. Згідно з результатами клінічних досліджень, застосування вакцини на 80,3% знижує ризик госпіталізації через зараження лихоманкою денге. Також результати КД свідчать про те, що препарат успішно запобігає розвитку геморагічного синдрому – важкої форми лихоманки. Що стосується безпеки вакцини, то в ході роботи були виявлені серйозні побічні ефекти.