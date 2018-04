Вчені зафіксували явище випромінювання у молекулах ДНК

Це випромінювання можна використовувати для дослідження процесів у клітинах людини без введення додаткових хімічних речовин. Стаття опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для візуалізації ДНК, РНК і білків усередині клітини зазвичай застосовують спеціальні флуоресцуючі молекули. Вони поглинають кванти світла (ультрафіолетового або видимого), переходячи в збуджений стан. Після цього вони втрачають енергію, випускаючи флуоресцентне випромінювання, яке менш інтенсивне і нагадує примарне сяйво. У цитологічних дослідженнях частіше використовують зелені білки, які допомагають створювати контрастні зображення з високою роздільною здатністю. Проте вчені виявили, що ДНК, можливо, не потребує барвників, а здатна до самостійного світінням.

За словами біологів, люмінесценція ДНК залишалася довгий час невідомою через того, що ця макромолекула переважно знаходиться в так званому «темному стані». У ньому вона не поглинає і не випромінює кванти світла. Однак іноді вона активізується і починає флуоресцувати.

Вчені виявили, що якщо опромінювати ДНК видимим світлом, то вона стає збудженою і починає випускати світло в достатній кількості. Біологи вважають, що це відкриття сильно полегшить наукові дослідження, оскільки люмінофори (речовини, що світяться) є токсичними і вбивають клітини.