Бісфенол С має згубний вплив на розвиток ембріонів

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Бісфенол С (БФС) - аналог бісфенолу А (БФА), який широко використовують у виготовленні пластичної посуду э небезпечним для здоров'я людини, пише Здоров'я. Нове дослідження відкриває додаткові факти.

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Співробітники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі досліджували вплив БФА і БФС на репродуктивну функцію паразитичного круглого хробака (аскариди), що є модельним об'єктом в біології.

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Виявилося, що у паразитів, які зазнали дії бісфенолу, знизилися показники народжуваності і життєздатності ембріонів, причому найбільш негативно діяв саме БФС. Точніше, його потрібно набагато менше, щоб порушити крихку репродуктивну систему у черв'яків.

Автори дослідження вважають, що аналогічний ефект слід очікувати і у людей.