Біологи назвали найнебезпечніший час доби для ураження вірусами

Якщо віруси вражають своїх жертв вранці, вони більш небезпечні. До такого висновку прийшли біологи з Кембриджа, автори статті, яка опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Коротко про дане дослідження розповідає BBC News.

Дослідники заражали піддослідних тварин вірусами грипу та герпесу. Успішність «ранкових» вірусних інфекцій виявилася вищою в 10 разів. Крім того, тварини з порушеним добовим ритмом більш беззахисні перед вірусами.

Обумовленість такої залежності інфекції від часу доби полягає в тому, що «апарат» всередині клітин, який віруси захоплюють для успішного розмноження, сильно залежить від добового ритму.

Такі висновки вчених виявляться корисними в боротьбі з епідеміями. Крім того, останнє дослідження підтвердило раніше отримані дані про те, що ін'єкції вакцини проти грипу більш ефективні вранці.