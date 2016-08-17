Епідемія жовтої лихоманки може поширитися по всьому світу

Спалах жовтої лихоманки в центральній Африці, яка призвела до загибелі кількох сотень людей, може перекинутися на інші регіони, оголосив міжнародний благодійний фонд допомоги дітям Save the Children, повідомляє Vademec.ru з посиланням на Reuters.

Демократична Республіка Конго оголосила про початок епідемії жовтої лихоманки у червні 2016 року. Вірус потрапив у країну з Анголи, де з кінця грудня від цієї хвороби померло не менш як 360 осіб. Спалах жовтої лихоманки в Анголі було визнано найбільш масштабним в історії країни за останні кілька десятиліть.

Читайте такожВ Конго почалася епідемія жовтої лихоманкиНа початку цього тижня в Конго повинна була початися масштабна кампанія з імунізації, відповідно до якої від жовтої лихоманки планують прищепити понад 10 млн осіб. Більш ранній початок кампанії був неможливим через відсутність в країні вакцин і шприців. «Від жовтої лихоманки немає ліків, і вірус може поширитися по всьому світу», – заявила керівник підрозділу Save the Children в Конго Хізер Керр.

За даними Save the Children, після серії спалахів жовтої лихоманки в 2016 році надзвичайний запас вакцин становить зараз 7 млн доз. У разі нестачі вакцин Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує використовувати п'яту частину стандартної дози.

До початку сезону дощів в жовтні ВООЗ збирається зробити щеплення 8,5 млн осіб в Кіншасі, столиці Конго, і 3,4 млн пацієнтів у прикордонних областях. За даними ВООЗ на 8 серпня, в Республіці Конго були зареєстровані 2 269 випадків зараження жовтою лихоманкою (непідтверджених), 16 осіб померли.

Читайте такожВчені склали глобальну карту зоонозівНа цьому тижні масштабна кампанія з вакцинації від жовтої лихоманки починається в Анголі. Щеплення повинні бути зроблені 3 млн осіб. Епідемія там йде на спад: з липня по серпень 2016 року не було зареєстровано жодного випадку жовтої лихоманки, повідомляє ВООЗ.

Демократична Республіка Конго також займає третє місце (після Гаїті і Танзанії) в світі за поширеністю холери.