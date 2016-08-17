Американські вчені назвали найбільш моложаві народи

Учені США назвали групу народів, які на молекулярному рівні старіють повільніше за інших. Присвячене цього дослідження опубліковане в журналі Genome Biology, коротко про нього повідомляє видання EurekAlert!.

Читайте такожЗаняття спортом допомагають зберегти молодість мозкуТакими народами виявилися латиноамериканці, а також цимане - індіанці, які проживають на території сучасної Болівії. Перші в середньому живуть 82 роки — на три роки довше, ніж європеоїди, другі — 84 роки.

У своєму дослідженні вчені проаналізували 18 наборів зразків ДНК близько 6000 осіб, що представляють дві африканські групи, афроамериканців, європеоїдів, жителів Східної Азії, латиноамериканців і американських індіанців.

Встановлено, що імунна система латиноамериканців і цимане з віком набагато повільніше деградує, ніж у представників інших народів. Наприклад, після настання менопаузи біологічний годинник латиноамериканських жінок в середньому на 2,4 року відстає від інших.

Читайте такожГранат назвали засобом проти старінняУ цимане вчені не виявили ознак наявності великого числа хронічних захворювань. Молекулярні особливості латиноамериканців і індіанців дослідники пояснюють адаптацією організму до захворювань.

Ці висновки підтверджують результати дослідження, проведеного в 2013 році і опублікованого в American Journal of Public Health. Згідно з ним, здорові латиноамериканці на 30% рідше стикаються з ризиками смертності від різних факторів.