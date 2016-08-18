Вчені виявили мутацію, яка підвищує ризик психічних розладів

Дослідники з Единбурзького університету протягом 40 років аналізували дані шотландської сім'ї, члени якої страждали від важких психічних захворювань. Нещодавно вчені вирішили вперше просканувати мозок цих людей. Вони виявили мутацію DISC1, що впливає на структуру, функції і біохімічні процеси в мозку, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Виявилося, що у людей з мутацією ділянка однієї хромосоми помінялася місцями з іншою. Також вчені помітили зміни в структурі мозку. Це підвищувало ризик психічних захворювань, таких як шизофренія, біполярні розлади і депресія. Крім того, у носіїв мутації виявився знижений рівень нейромедіатора глутамата в ділянках мозку, пов'язаних із шизофренією.

До речі, нещодавно фахівці розробили нову техніку, що дозволяє стежити за активністю генів в мозку. Вона допомагає виділити ділянки, у яких гени "вимкнені". Ймовірно, даний метод спростить діагностику таких розладів, як хвороба Альцгеймера або шизофренія.