Прийом антипсихотичних препаратів не впливає на розвиток вроджених вад плоду - дослідження

Результати роботи були опубліковані в JAMA Psychiatry.

До теперішнього часу було мало відомо про безпеку антипсихотиків для ненародженої дитини, при цьому частота їх використання вагітними жінками за останнє десятиліття практично подвоїлася.

Автори роботи проаналізували інформацію про понад 1,3 млн вагітних жінок, з яких вживали антипсихотики 9258 (0,96%) осіб. У першому триместрі гестації антипсихотики були призначені 733 (0,05%) пацієнткам. Середній вік учасниць дослідження склав 24,02 року.

Було встановлено: 32,7 на 1000 немовлят, що не піддавалися утробному впливу препаратів, народжувалися з вродженими вадами розвитку. Серед новонароджених, чиї матері приймали лікарські засоби, цей показник склав 44,5 і 38,2 на 1000, для атипових і класичних антипсихотиків відповідно. Після коректування отриманих результатів, показники були скорочені на 1,05 і 0,90 для атипових і класичних антипсихотиків.

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Вчені підкреслюють, що отримані ними дані свідчать про безпеку застосування антипсихотичних препаратів в терапії вагітних жінок. При цьому вони відзначають, що необхідно продовжити вивчення причин незначного підвищення ризику вроджених вад розвитку дітей, чиї матері приймали лікарські засоби під час вагітності.