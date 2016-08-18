Наявність поруч чуйного партнера покращує сон

Один з можливих способів уникнути безсоння назвали турецькі і американські учені. Дане дослідження опубліковане в журналі Personality and Social Psychological Science, а коротко про нього повідомляє видання EurekAlert!

Вчені відзначають, що безперервний сон можливий при наявності поруч чуйного партнера. На думку експертів, це пов'язано з виникненням у сплячої людини почуття безпеки.

Американські і турецькі вчені прийшли до своїх висновків, базуючись на даних американського проекту Midlife Development, який в тому числі збирає статистику про якість життя та фактори, що впливають на нього.

«Результати наших досліджень показують, що люди з чуйними партнерами відчувають меншу тривогу та збудження, що, в свою чергу, підвищує якість їхнього сну», — сказала провідний автор дослідження Емре Сельчук з Близькосхідного технічного університету (Анкара).