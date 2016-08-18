"Роздвоєння" особистості вчені назвали головною небезпекою соціальних мереж

Користувачі соціальних мереж, які намагаються продемонструвати невластиві їм риси життя, схильні відчувати стрес і вести відокремлений спосіб життя. Такі висновки зробили вчені з Університету Тасманії, які проводили дослідження в соцмережі Facebook. Результати роботи опубліковані в журналі Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

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Вчені вирішили оцінити наслідки, які виникають в тому випадку, якщо користувач соцмережі використовує своє альтер-его. Автори дослідження порівнювали справжні і віртуальні особистості користувачів, ступінь соціальної прихильності та психологічного благополуччя, рівень тривоги, стресу і депресії. У даному дослідженні взяли участь 164 людини, які заповнювали спеціально розроблені анкети.

Читайте такожВелика кількість друзів у соцмережах призводить до стресуДослідники вважають: якщо розробити методики, які дозволяють людям, що мають соціально-психологічні проблеми, однаково поводитися в реальному житті і в Facebook, то це дозволить зменшити рівень стресу.

В даний час число активних користувачів Facebook становить приблизно 1,7 мільярда осіб, при чисельності населення Землі 7,4 мільярда людей.