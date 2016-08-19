Учені "навчили" бактерій-перевізників транспортувати ліки в потрібну ділянку пухлини

Канадські вчені з Політехнічної школи Монреаля (Polytechnique Montréal), Університету Монреаля (Université de Montréal) і Університету Макгілла (McGill University) в ході спільної наукової роботи виявили новий спосіб, який допоможе доставити хіміотерапевтичний препарат в потрібне місце злоякісної пухлини, повідомляє Медпортал. Досліди на мишах показали, що це метод, по-перше, ефективний, по-друге — не дає серйозних побічних ефектів, оскільки вплив виходить точковим. Вони використовували для цього особливу бактерію — штам MC-1 Magnetococcus marinus, підвиду Alphaproteobacteria.

Цей мікроорганізм воліє жити в місцевостях з низькою концентрацією кисню. Здатна до пересування бактерія містить особливі частини — магнетосоми, які реагують на магнітне випромінювання. Магнітококи в «дикому» стані мігрують по магнітних лініях планети, як мікропоїзди, кінцевою станцією для яких є регіон з мінімальним вмістом кисню. Дослідники за допомогою штучно створеного магнітного поля використовували ці бактерії як транспорт для ліків, який доставляв препарат у зони кисневого голодування пухлин, які зазвичай стійкі до хіміотерапії.

Читайте такожНове в медицині: нанороботи будуть доставляти ліки по кровоносних судинах Під час росту пухлин часто потрібна велика кількість кисню, що перевищує ту, яку вони можуть отримати з навколишнього середовища. Тому всередині злоякісних утворень виникають зони зі зниженим вмістом кисню, так звані гіпоксичні ділянки. Ці ділянки можуть бути резистентні до ліків, які доставляються іншими методами.

Magnetococcus marinus під впливом магнітного поля, спрямованого на пухлину, адресно доставили необхідний засіб у гіпоксичні ділянки карциноми товстої кишки, яку імплантували лабораторним мишам. Навіть велика (більше 100 мільйонів) концентрація бактерій не викликала запальної реакції організму, а також не мала сильних побічних ефектів. Керівник дослідження професор Сільвен Мартел (Sylvain Martel) прокоментував, що мікроорганізми вибирали найбільш прямий шлях від місця введення до ділянок гіпоксії та некрозу, яким необхідно було транспортувати препарат, і в кінцевому підсумку проникли глибоко в пухлину.