Вчені спростували концепцію "здорового ожиріння"

Шведські вчені визнали хибною концепцію щодо метаболічно здорового ожиріння. Ця теорія набула поширення приблизно 15 років тому і припускає, що в деяких випадках зайва вага є фізіологічно нормальним і не призводить до порушення обміну речовин, пише eurekalert.org.

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Вчені взяли зразки білої жирової тканини у людей із зайвою вагою, обмін речовин яких був визнаний фізіологічно прийнятним. Проведений аналіз показав, що клітини цих тканин приблизно так само реагують на стимуляції інсуліном, як і в осіб із діагностованим ожирінням, тобто призводять до аномальної експресії специфічної групи генів.

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Вчені вважають, що саме ожиріння, а не інші фактори ризику, призводять до зміни в регуляції генів. У спостереженнях брали участь 15 здорових і 50 із зайвою вагою людей, у яких з черевної області були взяті біопсії білої жирової тканини до і через дві години ін'єкцій інсуліну і глюкози.

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Прихильники теорії метаболічно здорового ожиріння вважають, що приблизно 30 відсотків людей із зайвою вагою мають нормальний обмін речовин. Це означає, що ці особи не потребують спеціального медичного обслуговування. Відмінною особливістю людей зі "здоровим ожирінням", вважається висока чутливість до інсуліну, що призводить до швидкого засвоєння глюкози в організмі.