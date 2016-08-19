Підвищення працездатності - ознака того, що депресія відступає

Вчені з Техаського університету придумали, як оцінити ефективність лікування депресії. Дослідження показало: якщо працездатність пацієнтів збільшується, лікування їм допомагає. Фахівці оцінювали продуктивність і вираженість симптомів у 331 людини з клінічною депресією через 6 тижнів, 3 і 7 місяців після початку лікування.

Читайте такожЯк стати щасливим за 7 днів Фахівці виявили, що завдяки лікам у більшості учасників продуктивність підвищилася. Однак у добровольців, чия продуктивність збільшувалася швидше, рівень депресії знизився найбільш істотно, і у них частіше через деякий час наступала ремісія, розповідає The Hindustan Times.

Читайте також Схильність до депресії передається по спадковості - вченіДослідники вважають: людям з депресією, у яких в процесі лікування антидепресантами не зростає продуктивність, швидше за все, необхідні додаткові методи, наприклад, фізичні вправи або когнітивна психотерапія. Індивідуальний підхід допоможе таким пацієнтам швидше впоратися із захворюванням.