Гра в гольф змінює будову кульшового суглоба, встановили вчені

Професійні гравці в гольф мають особливу будову кульшового суглоба. Це встановив Університет Уорвік, передає meddaily.ru з посиланням на BBC. Вчені вирішили просканувати 55 професійних гольфістів. Виявилося, у багатьох спортсменів правий суглоб мав форму яйця, а лівий - звичну форму кульки.

За словами вчених, це може пояснювати, чому деякі гольфісти скаржаться на суглобові болі. Справа в тому, що під час гри організм відчуває сильне навантаження, зокрема в ділянці кульшового суглоба. Він відчуває її кожен раз, коли людина замахується ключкою. Отже, при ударі два кульшових суглоби обертаються в різних напрямках і з різною швидкістю.

Читайте такожСхуднення корисне для колінТак, суглоб у формі яйця в 16% випадків був саме правим (це заднє стегно при ударі праворукого гравця) і в 4% випадків - лівим (переднє стегно). Притому, спостерігалося таке відхилення: головка суглоба була некруглою і тому не могла правильно обертатися. Це значно зменшувало рухливість суглоба.