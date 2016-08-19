Учені з'ясували, що смартфони "розвантажують" мозок, але погіршують пам'ять

До такого висновку прийшли фахівці з Університетського коледжу Лондона. За словами вчених, люди передоручають гаджетам безліч завдань. Це дозволяє звільнити частину когнітивних ресурсів, проте негативно впливає на здатність запам'ятовувати деталі, пише meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Вчені проаналізували дані ряду досліджень. Вони виявили, що водії, які користувалися GPS-навігатором, гірше запам'ятовували поїздки і не могли їх повторити без допомоги гаджета. А люди, які фотографували в музеях, пам'ятали про експонати менше часу, ніж ті, хто не робив фото.

Читайте такожВиявлена нова небезпека смартфонів - тимчасова сліпота в темрявіДо речі, за даними іншого недавнього дослідження, більшість маленьких дітей здатні рухати комп'ютерною мишкою, грати в комп'ютерну гру і використовувати смартфон. Але при цьому вони не вміють зав'язувати шнурки або готувати сніданок. Примітно: якщо матері дитини було 35 років і більше, то життєво важливі навички діти освоювали краще, ніж діти більш молодих матерів.