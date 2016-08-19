Музикотерапія покращує самопочуття пацієнтів, згідно з дослідженням

Музика здатна знизити гостроту тривожності, болю, втоми у ракових хворих. Також музика підвищує якість життя, згідно з новим дослідженням. Як передає meddaily.ru з посиланням на NDTV, музична терапія практикується вже давно стосовно ракових хворих. Вона полягає в прослуховуванні заздалегідь записаної музики. І є підстави вважати, що музика позитивно впливає і на фізичний, і на психічний стан.

Це доводить аналіз 52 досліджень за участю 3731 ракового хворого. За словами вчених, музика зменшувала прояви тривожності, втоми, частоти серцебиття і вдиху-видиху. Кров'яний тиск знижувався. Цілком імовірно, що завдяки музиці потреба в анестетиках і анальгетиках зменшиться. А час відновлення і тривалість госпіталізації скоротиться.

Читайте такожМузика може запобігати епілептичним нападам - вченіДо речі, кардіологи прописали сердечникам сеанси класичної музики. Музика Моцарта знижує кров'яний тиск і частоту серцебиття. Штраус теж зменшує частоту серцебиття, а також рівень небезпечних біомаркерів.

За словами вчених з Університету Бохума, експеримент здійснювали із залученням 120 студентів. 50% з добровольців слухали музику протягом 25 хвилин. Решта лежали в тиші (контрольна група). Основну групу розбили на три підгрупи: група тих, хто слухав Моцарта, Штрауса або поп-групи ABBA. До і після прослуховування музики, а також після сеансу тиші у всіх учасників дослідження заміряли тиск, частоту серцебиття і рівень кортизолу (маркера стресу).

Читайте такожМузика сприяє розвитку мовлення у дітейОтже, класична музика Моцарта і Штрауса значно знижувала кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень. А ось музика групи ABBA так не працювала. У контрольній групі тиск знизився, але не так сильно. Зате всі музичні композиції дозволяли скоротити показники кортизолу (особливо це було помітно у чоловіків і після музики Моцарта або Штрауса).