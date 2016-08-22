В Європі з'явився новий препарат проти астми

Препарат компанії Teva з'явиться на ринках 28 країн ЄС під торговою назвою Сінкаеро (Cinqaero), повідомляє The European Pharmaceutical Review.

Читайте такожБронхіоліт в дитинстві підвищує ризик розвитку астми у дорослому віціРішення регуляторів було прийнято на підставі результатів клінічних досліджень, які пройшли за участі понад 1 тис. дорослих пацієнтів і підлітків. Відповідно до звітів про КД, на тлі застосування реслізумаба частота загострень бронхіальної астми знижується на 50-60% порівняно з плацебо. Також було відмічено, що препарат має сприятливий вплив на функцію легенів і загальний стан пацієнтів.

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Реслізумаб призначений для внутрішньовенного введення кожні 4 тижні. Препарат є моноклональним антитілом, що стимулює проліферацію і диференціювання кісткомозкових попередників еозинофілів. Права на розробку лікарського засобу були отримані Teva після придбання компанії Cephalon за 6,8 млрд доларів у травні 2011 року. Навесні 2016 року препарат був зареєстрований на території США.