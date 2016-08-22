Боротьба з дитячим ожирінням: Велика Британія введе податки на солодкі напої

У Великій Британії озвучили стратегію щодо боротьби з дитячим ожирінням, одним з пунктів якої стало введення податків на солодкі безалкогольні напої, пише REUTERS.

Податком планують обкласти напої із загальним вмістом цукру вище 5 г на 100 мл (близько чайної ложки на 3,38 унцій рідини). Якщо в напої міститься більше 8% цукру, податкова ставка буде ще підвищена.

У департамент охорони здоров'я уряду Великої Британії зазначають, що солодкі напої є найбільшим джерелом цукру для дітей. Наприклад, банка кока-коли містить дев'ять чайних ложок цукру, що значно перевищує добову норму.

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Кошти будуть інвестовані в програми з охорони здоров'я для дітей шкільного віку, спрямовані на подолання дитячого ожиріння в країні. Також початковій школі буде запропоновано ввести для учнів щонайменше 60 хвилин тренувань щодня.

Компанії, які виробляють солодкі безалкогольні напої, обурені цією ініціативою.

Міністр фінансів Великобританії Еллісон зазначив, що ожиріння обходиться Національної служби охорони здоров'я (NHS) в мільярди британських фунтів щорічно.

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Грем Макгрегор, професор серцево-судинної медицини, висловив думку, що реакція виробників "образлива", а масштаби ожиріння такі, що вони можуть розорити службу охорони здоров'я, якщо не вжити радикальних заходів.

Роблячи вибір на користь "податку на цукор", Велика Британія приєднується до країн, які вже ввели таке оподаткування. Це - Бельгія, Франція, Угорщина, Мексика, у Скандинавських країнах такий податок існує вже багато років.