Справжні масштаби малюкової та материнської смертності у світі занижені - ВООЗ

Щорічно 303 000 жінок у світі помирають під час вагітності і пологів, 2,7 мільйона дітей помирають протягом перших 28 днів життя і 2,6 мільйона дітей народжуються мертвими, повідомляє ВООЗ.

Більшість випадків мертвонародження та неонатальної смерті можна попередити шляхом надання якісної медичної допомоги під час вагітності та пологів. Майже всі випадки мертвонародження і половина всіх випадків смерті новонароджених дітей не відзначаються у свідоцтвах про народження або смерті і, отже, не реєструються, не відображаються у звітності і не розслідуються системами охорони здоров'я. В результаті країни часто не мають уявлення про число випадків смерті і про їх причини і тому не здатні приймати ефективні та своєчасні заходи для запобігання смерті інших новонароджених дітей і матерів.

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«Ми повинні забезпечити облік усіх випадків народження і смерті, і тоді ми зможемо зрозуміти, що необхідно зробити для запобігання майбутніх випадків смерті, де б вони не відбувалися, - заявив Айєн Ескью (Ian Askew), директор Департаменту ВООЗ з репродуктивного здоров'я та наукових досліджень. - Вивчення причин смерті матерів і новонароджених дітей дозволить країнам поліпшити якість медичної допомоги, вжити заходів щодо усунення недоліків і вберегти мільйони сімей від страждань, пов'язаних з втратою дітей і матерів».

ВООЗ випустило три публікації для сприяння країнам у поліпшенні їх даних про випадки мертвонародження і материнської і неонатальної смерті. Перша публікація, «Застосування ВООЗ Міжнародної класифікації хвороб-10 випадків смерті в перинатальний період» (ICD-PM), являє собою стандартизовану систему для класифікації випадків мертвонародження та неонатальної смерті.

Ця система допомагає країнам пов'язувати випадки мертвонародження та неонатальної смерті з певними вадами здоров'я вагітних жінок, такими як діабет або підвищений артеріальний тиск. До цієї системи класифікації, яку можна було б послідовно використовувати у всіх країнах з низьким, середнім і високим рівнем доходу, не було.

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Друга публікація, «Не залишимо без уваги кожної дитини: перевірка і огляд випадків мертвонародження та неонатальної смерті», являє собою керівництво для сприяння країнам в огляді та розслідуванні окремих випадків смерті з тим, щоб вони могли рекомендувати і впроваджувати рішення для запобігання аналогічних випадків у майбутньому. Вона також включає класифікацію ICD-PM для сприяння країнам у проведенні щонайменше базового огляду випадків смерті, тобто ретельного дослідження причин та обставин смерті.

«Огляд кожного випадку смерті дозволяє зрозуміти, що можна було зробити для порятунку життя матері та її дитини», - говорить д-р Ентоні Костелло (Anthony Costello), директор Департаменту ВООЗ здоров'я матерів, дітей та підлітків.

В офіційних звітах масштаби материнської смертності недооцінюються на 30% у світі і аж до 70% в деяких країнах. Третя публікація ВООЗ, «Час приймати відповідні заходи: доповідь про глобальний епіднагляд за материнською смертністю та прийняття відповідних заходів», допомагає країнам посилити процес огляду материнської смертності в лікарнях і клініках.

У документі також представлено керівництво для створення безпечних умов з тим, щоб працівники охорони здоров'я могли поліпшити якість медичної допомоги в клініках, та викладено підхід до реєстрації випадків смерті, що відбуваються за межами системи охорони здоров'я, наприклад, серед жінок, які народжують вдома.

Епіднагляд за материнською смертністю і відповідні заходи є порівняно новим підходом до розслідування випадків материнської смерті в режимі реального часу комітетами з огляду материнської смертності (групами експертів) з тим, щоб медичні установи могли вжити заходів по виправленню недоліків. За нормами ВООЗ, комітети повинні збиратися, як мінімум, два рази на рік, проте в даний час лише 46% країн відповідають цим вимогам.

Проведення перевірок та оглядів випадків смерті є однією з ключових стратегій для зниження смертності серед матерів і новонароджених дітей. Це допомагає керівникам систем охорони здоров'я зрозуміти причини і фактори смерті, що дозволяє їм прийняти заходи для поліпшення якості медичної допомоги. Це важливий механізм для забезпечення підзвітності країн щодо виконання завдань щодо скорочення материнської і неонатальної смертності, поставлених в рамках Цілей в сфері сталого розвитку та Глобальної стратегії з охорони здоров'я жінок, дітей і підлітків.

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ВООЗ також приймає участь у глобальних межсекторальных зусиллях щодо поліпшення якості медико-санітарної інформації, включаючи дані про материнської і дитячої смертності в рамках партнерства «Health Data Collaborative». Більше 30 глобальних організацій охорони здоров'я сприяють розробці зручного для користувачів пакету керівних принципів і методик, призначених для посилення систем медико-санітарної інформації в країнах.