Дослідники назвали цитрусові ефективним засобом від ожиріння

Вчені з Університету Сан-Паулу з'ясували, що цитрусові фрукти (апельсини, лимони, лайм та ін.) запобігають розвитку ускладнень від ожиріння. Результати своєї роботи вони представили на щорічній конференції Американського хімічного товариства. Про це повідомляє EurekAlert!

Дослідники провели експеримент із 50 мишами, частина яких вживала їжу, багату флавоноїдами (знайдені в цитрусових). Зокрема, біологів цікавила дія таких сполук, як гесперидин, ериоцитрин і ериодиктіол. Тварини були розділені на кілька груп. У першій гризуни харчувалися стандартною дієтою, у другій — дієтою з великим вмістом жирів. В інших групах — багатою жирами і одним з трьох флавоноїдів.

Читайте такожБанани і цитрусові знижують артеріальний тискДослідники встановили, що жирна їжа збільшує концентрацію в крові тиобарбитурової кислоти (ТБК) — маркера клітинного пошкодження. Однак гесперидин, ериоцитрин і ериодиктіол знижували рівень ТБК на 50%, 57% і 64%, відповідно. У гризунів, які отримували ериоцитрин і ериодиктіол, також зменшувалася кількість накопиченого жиру.