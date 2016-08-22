Жінки частіше за чоловіків страждають від нічних кошмарів, встановили вчені

Жінкам сняться кошмари частіше, ніж чоловікам. Як передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, нерідко жінкам сниться кошмар, що їм зраджує партнер. Випадання зубів, гонитва, павуки - ось ще три найбільш "популярних" кошмари у жінок.

Чоловікам частіше сниться, що вони літають, зустрічають прекрасну незнайомку або знаходять гроші. В цілому, як показало дослідження американських експертів, найбільш часто відвідує сон - падіння або секс з людиною, з якою не варто було б цим займатися. Отже, 51% людей сниться, що за ними женеться хтось, 38% сниться, що вони повернулися в школу, 34% в кошмарі були не готові до тесту або важливої події.

Читайте такожЙога допоможе підліткам впоратися з тривожними розладами - вченіПричина кошмарів - тривожність. І, мабуть, жінки більше схильні до тривожності і кошмарів. Потім, жінки більше фокусуються на тривожних переживаннях і подіях, вони краще запам'ятовують сни, пов'язані з тривожністю (жінки частіше згадували неприємні сни, їм вони снилися частіше і мали гостре емоційне забарвлення). Загалом 24% жінок пам'ятали свої сни майже після кожної ночі порівняно з 14% чоловіків.