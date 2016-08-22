Жирна риба захищає від втрати зору при діабеті, встановили вчені

Нове дослідження показало: вживання жирної риби два рази в тиждень істотно знижує ризик діабетичної ретинопатії у людей середнього віку і літніх людей з діабетом 2-го типу. Діабетична ретинопатія є основною причиною втрати зору у всьому світі, розповідає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Фахівці з Барселони порівнювали Середземноморську дієту з додаванням оливкової олії і дієту, розроблену для профілактики серцево-судинних захворювань. У дослідженні взяли участь 3614 добровольців у віці від 55 до 80 років, які страждали від діабету 2-го типу.

Учасників попросили вживати мінімум 500 міліграмів поліненасичених жирних кислот омега-3 в день. Рекомендаціям слідували 75% добровольців. За 6 років дослідження у 69 учасників виявили діабетичну ретинопатію. Дослідники врахували фактори, які могли вплинути на результати.

Читайте такожВагітним рекомендують вживати рибу не частіше 3-х разів на тижденьВчені виявили: у добровольців, які вживали рекомендовану кількість жирних кислот омега-3, ризик діабетичної ретинопатії виявився знижений на 48% порівняно з тими, хто рекомендації не дотримувався. Від втрати зору захищали всього 2 порції жирної риби в тиждень.