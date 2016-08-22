Учені встановили: камені в жовчному міхурі збільшують ризик хвороби серця

У людей з жовчнокам'яною хворобою ризик ішемічної хвороби серця (ІХС) підвищений на 23%. Це виявили працівники Тулейнського університету, проаналізувавши дані 7 досліджень за участю в загальній складності 842553 осіб. 51123 добровольці страждали від ішемічної хвороби серця, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Tech Times.

У ІХС і жовчнокам'яної хвороби багато загальних факторів ризику, таких як діабет, ожиріння, високий рівень холестерину, гіпертонія і неправильне харчування. Однак, судячи з усього, існують і інші фактори. Так, аналіз даних ще 269142 осіб показав: у учасників з жовчнокам'яною хворобою, які не страждали від діабету, ожиріння і гіпертонії, ІХС розвивалася частіше, ніж у добровольців з цими захворюваннями.

Читайте такожСтрес впливає на роботу шлунково-кишкового трактуВчені припускають: можливо, камені в жовчному міхурі впливають на процес вироблення жовчної кислоти, що має відношення до серцево-судинних захворювань. Крім того, з хворобами серця пов'язана мікрофлора кишечника. У людей з каменями в жовчному міхурі вона порушена.