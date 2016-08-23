Фахівці назвали щоденну норму споживання цукру для дітей

Не більш як шість чайних ложечок цукру (25 грамів) на добу слід вживати в їжу дітям віком від двох до 18 років. Про це повідомляє журнал Circulation.

Вчені встановили, що діти, які зловживають напоями та стравами з високим вмістом цукру, менше їдять здорової їжі — молочних продуктів з низьким вмістом жиру, фруктів, овочів.

Єдину норму споживання цукру для дітей різного віку науковці пропонують для того, щоб ця цифра була простою і легко запам'ятовувалася батьками, а також медичними працівниками.

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Читайте такожЦукор треба виключити, замінивши його фруктамиВживання цукру в кількостях, що перевищують цю норму (25 грамів), пов'язують з додатковими факторами ризику серцево-судинних захворювань і ожиріння.