Грибок у духових інструментах може призвести до небезпечної хвороби легенів, вчені

В ході дослідження причин смерті одного британського волинщика вдалося встановити: грибки всередині духових інструментів можуть призвести до небезпечної хвороби легень з летальним результатом. Історія його хвороби викладена в журналі Thorax, а коротко про це розказано в The Guardian.

Британський волинщик страждав від екзогенного алергічного альвеоліту, якому з роками ставало все важче. Чоловік постійно кашляв, страждав від задишки. З часом він втратив можливість ходити на дистанції, що перевищувала кілька метрів. У віці 61 року (у 2014 році) його поклали в лікарню, де він невдовзі помер.

Читайте такожВчені розробили простий тест для визначення пневмонії за видихомМедики зробили висновок, що винуватці даного захворювання чоловіка - хвороботворні грибки і бактерії. Тепле і вологе середовище всередині духових інструментів (не тільки волинок, але і саксофонів і тромбонів) є ідеальним середовищем для розмноження хвороботворних мікроорганізмів.

У зв'язку з цим вчені забили тривогу і закликали музикантів регулярно дезінфікувати свої духові інструменти, чистити їх за допомогою щітки і чистячих засобів.

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