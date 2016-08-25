В Італії зросла кількість жертв землетрусу: загинули щонайменше 247 осіб
08:18, 25 серпня 2016Зарубіжні новини
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Найбільше від підземних поштовхів постраждала провінція Лаціо.
REUTERS
Через землетрус в центральній Італії загинули щонайменше 247 осіб.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеву владу.
Землетрус в центральній частині Італії стався у ніч на 24 серпня. Його магнітуда становила 6,2. Найбільше від підземних поштовхів постраждала провінція Лаціо, зокрема, міста Аккумолі, Аматріче, Посту і Аркуата-дель-Тронто.
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Це міста на схилах гір, де багато хто вже міцно спав і не встиг вибігти з будинку.
Як повідомляв УНІАН, представник українського МЗС Ореста Старик заявила, що громадян України немає серед загиблих і поранених у результаті землетрусу в Італії.
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