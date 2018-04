Міжнародна група вчених назвала головну небезпеку зайвої ваги

Зайва вага нерозривно пов'язана із захворюваністю на злоякісні пухлини. До такого висновку прийшла міжнародна група вчених, провівши метааналіз більш як тисячі досліджень, ініційованих ВООЗ і присвячених зв'язку раку із зайвою вагою. Результати дослідження опубліковані в The New England Journal of Medicine, а коротко про них повідомляє EurekAlert!

За умови, що протягом десяти років людині вдається обмежити набір маси тіла, ймовірність розвитку онкологічних захворювань знижується. Інакше процес може набути незворотного характеру. У людей із зайвою вагою підвищується ризик розвитку раку шлунка, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, яєчників, щитовидної залози, а також пухлин головного мозку.

Читайте такожВчені довели, що норми фізичних навантажень ВООЗ занижені в 5-7 разів

Як показало дослідження, більшому індексу маси тіла (ІМТ) відповідає більша ймовірність розвитку раку. Надлишок жиру призводить до гіперпродукції естрогену, тестостерону та інсуліну, що, зокрема, сприяє розвитку запалень, які можуть стимулювати виникнення раку.

ІМТ визначається як показник маси тіла (в кілограмах), розділений на квадрат росту (в метрах). Нормою вважається ІМТ, рівний 18,5-24,99. Показник нижчий за 18,5 говорить про дефіциті маси тіла, вищий за 25 — про її надлишок.