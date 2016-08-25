Бігмак витримав поливання сірчаною кислотою - результати експерименту

Експериментатори-любителі, ведучі YouTube-канал LetsMeltThis, поливали бігмак (один з гамбургерів мережі McDonalds) сірчаною кислотою протягом декількох хвилин. Страва виявилася винятково стійкою до впливу хімікатів. Про це повідомляє Gizmodo.

Читайте такожЕфект від фастфуду вчені порівняли з діабетомЕксперимент тривав близько півгодини. Спочатку бігмак ніяк не змінився. Через деякий час верхня частина булочки почала темніти і зморщилася, однак, на подив авторів досліду, кислота її не розчинила, а зробила більш твердою (ніби булка довго пеклася в духовці). Інші інгредієнти бігмака, захищені булочкою, постраждали ще менше.