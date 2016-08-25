Учені виявили ще одну корисну властивість зеленого чаю

Зелений чай, як відомо, містить багато поліфенолів. І вони, виявилося, знижують ризик аневризми черевної аорти, що загрожує смертю. Як зазначає Meddaily.ru, про це кажуть співробітники Університету Кіото. Основна проблема з аневризмами черевної аорти полягає в тому, що вони часто перебігають безсимптомно до самого останнього моменту, коли стінки артерії вже розриваються.

Як показали експерименти з мишами, поліфенольні сполуки з зеленого чаю позитивно впливали на стан черевної аорти, значно знижували ризик розвитку аневризми і розриву аорти. Виявляється, сполуки чаю зумовлювали активне вироблення клітинами аорти еластину.

Даний білок дає еластичність і міцність стінкам аорти. Плюс, поліфеноли (антиоксидантні сполуки) уповільнюють природну загибель клітин артерії та пригнічують запальні процеси в ній. Виходячи з цього, японські вчені рекомендують щодня пити зелений чай. Хоча поки що точна доза, необхідна для досягнення оптимального ефекту, не називається.