За фільтрами Instagramа можна діагностувати депресію - дослідження вчених

Автори дослідження вивчили близько 44 тисяч знімків, які були зроблені 166 користувачами Instagram. При цьому відомо, що 71 користувач страждав на депресію, пишуть Новини Ізраїлю.

Вчені звертали увагу на вибір кольору, його насиченість, тони, а також на композицію фотографій. "Аналіз, фотографій, розміщених на Instagram, може допомогти виявити депресію", - йдеться у звіті.

У звіті йдеться, що користувачі, що перебували у стані депресії, використовують блакитні, темні і чорно-білі фільтри, найпопулярнішими фільтрами у цієї категорії користувачів є Inkwell, Reyes, Willow, Crema, Stinson.

Читайте такожСтрес сприяє оновленню клітин мозку - дослідження

Користувачі, у яких немає проблем з душевним здоров'ям, публікують більш яскраві фотографії в світлих тонах. Вони найчастіше використовують фільтри Valencia, Rise, Amaro, Hefe, Lo-fi.