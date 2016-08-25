Експериментальні ліки проти розсіяного склерозу успішно пройшли клінічні дослідження

Компанія Novartis, що володіє правами на лікарський засіб, повідомила, що сипонімод підтвердив свою ефективність щодо зниження ризику прогресування захворювання, пише Ремедіум.

Читайте такожПрепарат на основі стовбурових клітин виявився ефективний в лікуванні склерозуУ клінічних дослідженнях взяв участь 1651 пацієнт з 31 країни. Після рандомізації учасники КД отримували 2 мг сипонімода або плацебо. Згідно з попередніми результатами, експериментальний препарат досяг первинних кінцевих точок оцінки ефективності: на тлі прийому нового ЛЗ ризик прогресування захворювання протягом трьох місяців була нижче, ніж у плацебо-групі.

Детальні результати КД Novartis планує представити у вересні цього року на 32-му конгресі Європейського комітету з лікування та вивчення розсіяного склерозу.

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Сипонімод (BAF312) є пероральним селективним модулятором рецептора S1P. Даний рецептор розташовується на оболонці деяких клітин, які здатні викликати ураження центральної нервової системи та розвиток вторинно-прогресуючого розсіяного склерозу.