ВООЗ розширює масштаби реагування на гуманітарну кризу в Нігерії

Надзвичайна група фахівців ВООЗ в галузі охорони здоров'я прибула в штат Майдугурі для оцінки медико-санітарних потреб 800 000 чоловік в північно-східній частині Нігерії, раніше утримуваної військовими повстанськими угрупованнями, та прийняття відповідних заходів, повідомляється на сайті ВООЗ.

ВООЗ і партнери розширюють масштаби надзвичайного реагування для надання допомоги сотням тисяч людей, які гостро потребують в медичних послугах. Більше половини медичних установ у штаті Борно, найбільш важко постраждалому районі, не функціонують.

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Попередні оцінки свідчать про нагальні проблеми зі здоров'ям у населення 15 територій місцевого управління (ТМУ), раніше утримуваних повстанськими угрупованнями. За оцінками, рівні смертності в деяких з цих районів в 4 рази перевищують порогові. Показник важкої гострої недостатності харчування оцінюється на рівні 14%. Крім того, минулого тижня Нігерія повідомила про два випадки поліомієліту в штаті Борно при тому, що останній випадок в країні було зареєстровано два роки тому. У цьому районі також зареєстровані випадки кору, що ще більше ускладнює ситуацію гуманітарну ситуацію.

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Безпосередньою метою ВООЗ і її партнерів є термінове зниження рівнів смертності та захворюваності шляхом швидкого нарощування масштабів надання життєво важливих медичних послуг. Організація буде тісно співпрацювати з місцевими посадовими особами та спеціалізованими установами для вжиття заходів щодо небезпек для здоров'я, пов'язаних з недостатністю харчування, спалахами хвороб і тривалою відсутністю доступу до елементарних медико-санітарних послуг.

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Умови для роботи у постраждалих районах виключно складні. Ресурсів і можливостей для заповнення великих пробілів у сфері медичного обслуговування, значною мірою не вистачає. Основною перешкодою є відсутність безпеки – нещодавно повстанці зробили ряд нападів на гуманітарний персонал. Зараз спостерігається пік щорічного сезону дощів, і в найближчі тижні очікуються великі повені. Для проникнення на 15 територій місцевого управління необхідно військовий супровід на великі відстані по поганих дорогах.

ВООЗ вже направила в Нігерію експертів для проведення невідкладних операцій, координації і управління даними. Ще одна група перебуває в штаті Борно для сприяння у проведенні відповідних заходів на спалах поліомієліту. Уряд вже приступив до проведення надзвичайних заходів щодо вакцинації проти поліомієліту за підтримки ВООЗ та партнерів. Незабаром буде завершено перший раунд вакцинації з охопленням 1 мільйона дітей. До листопада заплановано проведення наступних великомасштабних раундів вакцинації проти поліомієліту. ВООЗ також направила необхідні в надзвичайній ситуації лікарські засоби і матеріали, а в найближчі дні операції Організації буде посилено розширеною групою досвідчених фахівців з реагування на надзвичайні ситуації.