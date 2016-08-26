Вчені розробили тест, який діагностує менінгіт за кілька хвилин

Професор Майкл Левін (Michael Levin), що спеціалізується на педіатрії, прокоментував, що він і його колеги сподіваються на достатнє здешевлення їхнього виробництва, щоб його могли застосовувати навіть у бідних регіонах. Зараз, додав співробітник коледжу, існує єдиний тест, здатний визначити менінгіт. Аналіз вирізняється високою вартістю і за часом займає більше 48 годин, пише Медпортал.

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У процесі досліджень група професора Левіна з'ясувала, що бактеріальні інфекції можна відрізнити від інших типів захворювань, при яких спостерігається підвищена температура тіла. Дослідники виявили два гена у білих клітинах крові, які стають активними лише в разі зараження їх носія бактеріальною інфекцією. Поки розробка, яка визначає наявність інфекції за цими генами, досить дорога, але вчені повідомляють, що орієнтовно протягом 5 років вони створять дешевий тест, для якого буде потрібно тільки один укол, щоб взяти кров, і менше години, щоб її проаналізувати. Співавтор дослідження Джетро Герберга (Jethro Herberg) доповнив, що їх робота може виявитися особливо корисною для місцевостей, де епідемії менінгіту відбуваються часто, а діагностика з використанням наявних засобів досить складна.

В якості прикладу таких регіонів можна навести «менінгітний пояс» Африки, що тягнеться від Сенегалу до Ефіопії. У цьому році менінгіт забрав життя 90 нігерійців, в 2009 ним заразилося 80 тисяч чоловік, а під час епідемії 1996-1997 років померло близько 20 тисяч.