Любов до кави є генетично обумовленою - дослідження

Вчені виявили ген, від якого залежить вживання кави, повідомляє Nature.com. З'ясувалося, що носії варіанту гена PDSS2 значно менше п'ють цей напій.

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Генетики зібрали дані щодо 340 мешканців невеличкого села в південній Італії, а також щодо 843 мешканців шести сіл на північному сході країни. Всіх їх попросили відповісти на питання про те, скільки чашок кави на день вони п'ють. Носії одного з варіантів гена PDSS2 вживали менше напою, ніж ті, хто був позбавлений його (в середньому на одну чашку).

На думку вчених, цей ген знижує здатність клітин розщеплювати кофеїн, змушуючи речовину довше залишатися в організмі. Отже, для отримання такого ж ефекту носіїв гена знадобиться менше кави. Аналогічні результати були отримані при обстеженні 1731 мешканця Нідерландів.

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Подальші дослідження будуть необхідні, щоб роз'яснити біологічний механізм, який пов'язує PDSS2 і споживання кави.

Кава є одним з найбільш одним з найулюбленіших напоїв людей. Враховуючи те, що в ньому міститься багато різних фізіологічно активних сполук, таких як кофеїн, поліфеноли, ніацині інші, багато досліджень вивчали його вплив на здоров'я. Наприклад, споживання кави було пов'язане із захисними ефектами для поширених патологій, таких як серцево-судинні захворювання, гіпертонія, хвороби Альцгеймера і Паркінсона, цукровий діабет 2 типу.