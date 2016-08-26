За 15 років смертність внаслідок малярії в Африці впала на 66%

Показники смертності від малярії в африканських країнах за останні 15 років знизилися на 66%. Завдяки цьому це інфекційне захворювання більше не є основною причиною смерті дітей у країнах на південь від Сахари, повідомляє Центр новин ООН.

«Ми досягли величезного прогресу в забезпеченні контролю над малярією в нашому регіоні. З 2000 року смертність від малярії скоротилася на 66%, а це означає, що вдалося врятувати 6,2 млн людей, більшість з яких - діти», - заявив регіональний директор ВООЗ для Африки Матшидисо Моеті.

Він додав, що незважаючи на досягнуті успіхи, в 2015 році в світі було зареєстровано 190 млн випадків малярії, 400 тис. з яких призвели до смерті пацієнта. При цьому на африканський регіон припадає 89% відсотків захворювань малярією у всьому світі і понад 90% усіх випадків смертності від неї.

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У рамках боротьби з інфекційним захворюванням, 47 африканських країн ухвалили нову стратегію, що передбачає розширення доступу населення до медичної допомоги, а також до противомоскітних сіток та інших засобів профілактики.

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Регіональна стратегія спирається на Глобальну технічну стратегію ВООЗ щодо малярії, розраховану на найближчі 15 років. Глобальна стратегія була прийнята в 2015 році і передбачає 90% скорочення захворюваності і смертності від малярії у світовому масштабі до 2030 року.