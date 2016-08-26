ВООЗ запропонувала допомогу Італії, яка постраждала внаслідок землетрусів

Генеральний секретар ООН поговорив з президентом Італії Серджо Маттареллою і висловив йому глибокі співчуття у зв'язку з загибеллю людей і руйнуваннями, викликаними землетрусами в центральній частині країни, пише Центр новин ООН.

Читайте такожУ постраждалих від землетрусу регіонах Італії введено надзвичайний станГлава ООН похвалив уряд Італії за ефективні та оперативні заходи, завдяки яким вдалося врятувати сотні життів і надати допомогу тим, хто постраждав в результаті землетрусу. Пан Гі Мун також заявив про готовність ООН надати додаткову допомогу в разі необхідності.

За останніми даними, землетрус забрав життя 267 осіб. Сотні отримали травми. У багатьох районах пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані будівлі, в тому числі – лікарні. За ситуацією уважно стежать фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Читайте такожМЗС рекомендує утриматися від поїздок в постраждалі від землетрусу регіони Італії

«Ми дуже стурбовані тим, що медичні заклади отримали серйозні пошкодження. У цій ситуації дуже важливо, щоб лікарні продовжували працювати в нормальному режимі. ВООЗ готова надати необхідну допомогу», - заявила Регіональний директор ВООЗ у Європі Жужанна Якаб.

Керівництво Всесвітньої організації охорони здоров'я запропонувало допомогу Міністерству охорони здоров'я Італії, проте влада поки не зверталася за міжнародною підтримкою.