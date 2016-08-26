Ультразвукова стимуляція мозку вивела пацієнта зі стану коми

Мартін Монті (Martin Monti) і його колеги змогли «перезапустити» головний мозок 25-річного пацієнта, який перебував у стані коми, впливаючи на нього ультразвуковими хвилями, повідомляє Мedicaldaily.com. Це вплинуло на роботу таламуса – ділянки головного мозку, що відповідає за переробку інформації.

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Мартін Монті пояснює, що раніше для того, щоб нейрони знову запрацювали, лікарям доводилося проводити складну і досить небезпечну процедуру – глибоку стимуляцію мозку, в ході якої в таламус імплантували електроди. Підхід, запропонований дослідниками з Каліфорнії, не передбачає проведення операції і є неінвазивним.

У ході проведення процедури вчені використовували спрямовану ультразвукову пульсацію низької інтенсивності – такий підхід застосовувався для лікування хворих з важкими травмами головного мозку вперше.

Процедура виявилася дійсно ефективною. Через три дні після її проведення, молодий чоловік, який до цього перебував у комі і демонстрував лише мінімальні ознаки свідомості та розуміння мови, повністю прийшов у себе і почав розуміти все, що йому кажуть. Зараз він може відповідати на питання «так» і «ні», киваючи головою.

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Лікарі, втім, відзначають, що процедуру треба ще випробувати і на інших пацієнтах, щоб підтвердити її ефективність.

Пошуком способу виведення пацієнтів із коми займається не одна група вчених. Нещодавно стало відомо про те, що прокинулася 22-річна дівчина, яка була у стані коми 16 років. Це стало можливим завдяки спільній роботі польських і японських учених – пацієнтці імплантували електроди в шийний відділ хребта. Такі стимулятори ЦНС були встановлені 6 пацієнтам, які перебувають в комі, ще в травні 2016 року. Двоє з них вже прокинулися.