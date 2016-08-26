Ізраїль планує стати одним з найбільших постачальником медичної марихуани
14:34, 26 серпня 2016Зарубіжні новини
125
Мінсільгосп Ізраїлю виділив землю для розведення медичної марихуани.
У Ізраїлі розроблятимуть нові методи вирощуваня медичної марихуани / newsru.co.il
Міністерство сільського господарства виділив велику земельну ділянку в Бейт-Дагані для вирощування медичної марихуани.
Читайте такожНімеччина послабить правила вживання марихуани
Як повідомляють Новини Ізраїлю, мета цього кроку – розробка нових методів вирощування канабісу, які дозволять Ізраїлю зайняти провідне місце на світовому ринку експорту медичної марихуани.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter