Ізраїль планує стати одним з найбільших постачальником медичної марихуани

14:34, 26 серпня 2016
Зарубіжні новини
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Мінсільгосп Ізраїлю виділив землю для розведення медичної марихуани.

newsru.co.il

Міністерство сільського господарства виділив велику земельну ділянку в Бейт-Дагані для вирощування медичної марихуани.

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Як повідомляють Новини Ізраїлю, мета цього кроку – розробка нових методів вирощування канабісу, які дозволять Ізраїлю зайняти провідне місце на світовому ринку експорту медичної марихуани.

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