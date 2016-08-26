Ізраїль планує стати одним з найбільших постачальником медичної марихуани

Мінсільгосп Ізраїлю виділив землю для розведення медичної марихуани.

Міністерство сільського господарства виділив велику земельну ділянку в Бейт-Дагані для вирощування медичної марихуани. Читайте такожНімеччина послабить правила вживання марихуани Як повідомляють Новини Ізраїлю, мета цього кроку – розробка нових методів вирощування канабісу, які дозволять Ізраїлю зайняти провідне місце на світовому ринку експорту медичної марихуани.

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