Фахівці встановили, що відсутність друзів небезпечна для здоров'я

Фахівці з Гарвардського університету виявили зв'язок між соціальною ізоляцією і рівнем білка фібриногену, пов'язаного з інфарктами та інсультами. Фібриноген бере участь у процесі згортання крові. Надлишок фібриногену в організмі призводить до підвищення кров'яного тиску і накопичення жирових відкладень в артеріях, передає Мeddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Вчені порівняли рівні фібриногену з кількістю друзів і родичів. Вони помітили: чим менше рідних і друзів було у людини, тим вищим у неї виявлявся рівень цього білка. У добровольців, які спілкувалися всього з 5 людьми, рівні фібриногену були на 20% вищими в порівнянні з тими, хто спілкувався з 25 людьми.

Читайте такожТовариські люди рідше хворіютьВ учасників з найменшою кількістю друзів рівні фібриногену виявилися такими ж, як у курців. За словами дослідників, соціальна ізоляція викликає реакцію боротьби або втечі. Якщо вона не проходить протягом довгого часу, у людини можуть з'явитися проблеми зі здоров'ям.