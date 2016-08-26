Музика підвищує згуртованість колективу - результати дослідження

Вчені з Корнельського університету провели два експерименти. Дослідники хотіли з'ясувати, як музика впливає на поведінку людей, що працюють в команді. Добровольців розбили на групи по 3 людини. Учасники отримували жетони, які вони могли залишити собі або віддати на благо всієї команди, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Коли грала весела музика, наприклад, пісні Van Morrison "Brown Eyed Girl", Beatles Yellow Submarine" або Katrina "Walking on Sunshine", добровольці частіше віддавали жетони. Якщо ж включали неприємну музику, наприклад, композиції невідомих хеві-метал-груп, учасники в основному залишали гроші собі.

Читайте такожВчені розрахували оптимальну тривалість робочого тижняДослідники встановили: слухаючи веселі пісні, добровольці віддавали приблизно на третину більше в порівнянні з тим, коли слухали неприємну музику. Потім вчені провели другий експеримент. Вони не включали музику взагалі. Фахівці прийшли до висновку: весела музика змушує людей приносити користь команді. Тобто, вона може згуртувати колектив.