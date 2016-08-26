Відчуття безпеки підвищує успішність підлітків - нове дослідження

Нове дослідження, проведене в Канаді, показало: якщо підліток у школі не відчуває себе в безпеці, у нього можуть з'явитися емоційні проблеми. Крім того, це негативно впливає на його здатність до навчання. Фахівці проаналізували дані дослідження, що почалося в 1998 році, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

У дослідженні брали участь 2120 дітей. Вчені хотіли з'ясувати, як відчуття безпеки впливає на успішність і благополуччя. Дослідження показало: у підлітків, які в школі були жертвами насильства або не відчували себе в безпеці, з'являлися симптоми депресії. Це негативно позначалося на їх здатності до навчання.

Читайте такожФахівці встановили, що відсутність друзів небезпечна для здоров'яШколярі, які почувалися в безпеці, виявилися більш уважними на уроці і їх продуктивність була вищою. Крім того, вони рідше скаржилися на симптоми депресії, такі як невдоволення собою і своїм життям. За словами фахівців, підлітки не відчувають себе в безпеці не тільки через знущання однолітків. Є й інші чинники, наприклад, бідність і проживання в неблагополучному районі.