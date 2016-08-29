Дослідники розробили простий і швидкий тест для діагностики туберкульозу

Збудником захворювання є мікроорганізм Mycobacterium tuberculosis. Для діагностики захворювання призначають рентгенографічне обстеження легенів, а також дослідження мокротиння. Втім, такий підхід не доступний скрізь – у багатьох країнах застосовується мікроскопічне дослідження мазка, пофарбованого за методом Ціля-Нельсона. Інший же не надто надійний метод – проба Манту. Обидва методи дають хибно-позитивні результати і не дуже зручні в застосуванні.

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Дослідники зі Стенфордського університету (Stanford University) спільно з вченими з Університету Вітватерсранда (University of the Witwatersrand), розташованого в Південній Африці, розробили новий тест для виявлення туберкульозу, пише Science. Він простий у застосуванні, порівняно недорогий і дає досить точні результати.

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Спершу автори з'ясували, що мікобактерія, що викликає туберкульоз, використовує дисахарид трегалозу для сполуки цукрів зі своєї клітинної стінкою. Тоді вони поєднали трегалозу з флуоресцентним барвником DMN. Після того, як цей комплекс прикріплявся до клітинної стінки мікобактерій, з допомогою флуоресцентного мікроскопа можна було зареєструвати зелене світіння барвника.

Дослідники обробили трегалозою з барвником зразки мокротиння і виявилося, що незабаром з'являється флуоресценція присутніх в ній мікобактерій, інтенсивність якої поступово збільшується.

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За допомогою цього методу можна було виявити лише живих збудників туберкульозу, а на кишкову паличку, золотистий стафілокок та інші бактерії тест не реагував і світіння в такому випадку не виникало. Новий спосіб може стати доступною альтернативою іншим методам і використовуватися для діагностики туберкульозу на ранніх стадіях.